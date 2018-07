Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville , Nguyen Thien Nhan (droite) et le vice-président du groupe sud-coréen Lotte, Hwang Kag Gyu. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Lotte souhaite être soutenu par les autorités de Ho Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de ses projets sur son sol, a déclaré le vice-président de ce groupe sud-coréen, Hwang Kag Gyu, lors d’une rencontre le 25 juillet à Ho Chi Minh-Ville avec le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan.

Selon Hwang Kag Gyu, Lotte commence ses activités au Vietnam depuis 1996 et compte à présent 16 sociétés membres. Depuis les années 1994 et 1995, Lotte a l’intention d’investir dans la zone de Thu Thiem. En juillet 2017, Lotte a signé un contrat avec Ho Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre un projet dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem.

Lotte va y construire une zone urbaine écologique intelligente et souhaite recevoir l’assistance des autorités municipales pour mettre en chantier bientôt ce projet, a indiqué Hwang Kag Gyu.

Lotte souhaite participer aux projets de voie ferrée, d’usine de traitement des eaux usées, a-t-il ajouté, souhaitant que Ho Chi Minh-Ville crée les meilleures conditions pour que ce groupe puisse investir pour le long terme dans la ville.

Nguyen Thien Nhan a salué les projets réalisés par Lotte dans sa ville, affirmant que ceux-ci contribuaient pour une part importante au développement des relations Vietnam-République de Corée. Il a aussi affirmé créer les conditions optimales pour mettre en œuvre le projet de la zone urbaine écologique intelligente de Thu Thiem qui nécessite un investissement de 900 millions de dollars. Lotte pourra participera au projet du centre financier international, prévu dans ce zone urbaine, a-t-il souligné.

Nguyen Thien Nhan a invité ce groupe à étudier d’autres projets, dont la planification des arrondissements de Thu Duc, No 9 et No2 au service de la révolution industrielle 4.0 et le traitement des eaux usées. -VNA