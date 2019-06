Le vice-président du Comité populaire de Thua Thien-Huê Nguyen Dung reçoit Jan Erik Stoa, directeur national de NPA au Vietnam. Photo: thuathienhuegov.vn



Thua Thien-Huê (VNA) - L'organisation philanthropique Aide du peuple norvégien (NPA-Norwegian People's Aid) s'engage à collaborer avec les unités provinciales concernées pour mettre en œuvre efficacement le projet "Réduire les risques liés aux mines dans la province de Thua Thien-Huê pendant la période 2018-2020".

C'est ce qu'a affirmé Jan Erik Stoa, directeur national de NPA au Vietnam lors d'une séance de travail avec le vice-président du Comité populaire de Thua Thien-Huê Nguyen Dung.

Depuis 2010, NPA a mobilisé plus de 64 milliards de dongs pour aider Thua Thien-Huê à déployer des projets philanthropiques et de règlement des séquelles de la guerre. Actuellement, NPA continue d'accorder plus de 14 milliards de dongs pour mettre en œuvre le projet pendant la période 2018-2020, a fait savoir Nguyen Dung.

Selon un rapport sur les bombes, mines et autres engins explosifs laissés par la guerre au Vietnam, 1,6 million d'hectares sont contaminés, soit 18,71% de la superficie du pays. Les 63 villes et provinces du Vietnam sont affectées, notamment celles du Centre. A Thua Thien-Huê, 170.400 d'hectare sont contaminés. Cette localité a achevé 13 projets de déminage et a collecté près de 10.000 bombes, mines et engins explosifs. -VNA