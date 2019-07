Le directeur de l'Organisation internationale du travail au Vietnam, Chang-hee Lee. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) reflète l’harmonie entre les accords de libre-échange et le développement durable, promeut le respect et la mise en œuvre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail (adoptée en 1998).

C’est ce qu’a déclaré Chang-hee Lee, directeur de l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, félicitant le pays de la signature de l’EVFTA le 30 juin dernier à Hanoï.

L’OIT s’engage à soutenir le gouvernement, des organisations syndicales et travailleurs vietnamiens dans l'amendement du Code du travail et l’amélioration des relations entre employeurs et travailleurs, a-t-il ajouté.

L’OIT a demandé à ses 187 pays membres de respecter et de garantir la liberté d'association des travailleurs, de reconnaître le droit de négociation collective entre employés et employeurs, d’abolir le travail forcé et le travail des enfants, d'éliminer la discrimination au travail. -VNA