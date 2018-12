L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh remet l'Ordre de l'amitié de l'Etat vietnamien au recteur de l'Université d'Etat de Moscou Lomonossov (MGU). Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le 5 décembre, l'Ordre de l'amitié, la plus noble distinction que l'État vietnamien, décerné à des collectifs et citoyens étrangers, a été attribué à l'Université d'Etat de Moscou Lomonossov (MGU) et à son recteur, l'académicien Victor Sadovnichy.

Au nom de l'État vietnamien, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a remis l'ordre à l'université, soulignant qu'il s'agissait de reconnaître ses contributions importantes dans le développement de l'amitié vietnamo-russe et la formation des ressources humaines du Vietnam ces six dernières décennies.

Il a déclaré que les anciens étudiants de la MGU, après leur retour au Vietnam, avaient apporté une contribution importante au développement national, ajoutant que lui-même était également un ancien étudiant de la MGU.

Le recteur Victor Sadovnichy s’est dit ému par cette reconnaissance du Vietnam et a promis de faire de son mieux pour améliorer la coopération avec les établissements d’enseignement vietnamiens.

La MGU, l’un des plus anciens établissements d’enseignement supérieur russe, figure depuis des années dans le top 100 des meilleures universités du monde. -VNA