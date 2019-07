Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung (droite) a remis l’Ordre de l’Amitié à l’ambassade de l’Allemagne au Vietnam, Christian Berger. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Au nom des dirigeants de l’Etat, du gouvernement et des habitants vietnamiens, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a remis vendredi à Hanoi l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de l’Allemagne au Vietnam, Christian Berger pour ses contributions actives au développement des relations d’amitié et de coopération bilatérale.

Le diplomate a affirmé que cette distinction honorifique manifestait la haute considération de l’Etat, du gouvernement et du peuple vietnamiens accordée à l’Etat, au gouvernement et au peuple allemand en général et de l’ambassadeur Christian Berger, en particulier qui a œuvré sans cesse pour promouvoir l’amitié et la coopération multiforme Vietnam-Allemagne. Il a espéré que dans le futur, quel que soit sa position, l’ambassadeur Christian Berger continuera de contribuer aux relations entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur Christian Berger a affirmé que son pays tenait en haute estime et continuait à promouvoir le partenariat stratégique avec le Vietnam dans tous les domaines comme l’éducation, la formation, l’économie, le commerce… -VNA