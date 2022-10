Le médecin Nguyên Viêt Gia^examine les yeux de son patient avec un appareil dans son hôpital. Photo:



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Le médecin Nguyên Viêt Giap, directeur de l’Hôpital d’ophtalmologie de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) s’attribuera la récompense la plus prestigieuse dans le domaine de l’ophtalmologie de la région Asie-Pacifique.



Le lauréat se verra décerner le Prix d’excellence pour la prévention de la cécité d’Asie-Pacifique 2023 lors d’une cérémonie prévue le 25 février à Kuala Lumpur (Malaisie), a annoncé l’Académie d’ophtalmologie de l’Asie-Pacifique (APAO).



Fort de plus de 30 ans d’expériences en ophtalmologie, Nguyên Viêt Giap est connu comme un médecin dévoué aux compétences reconnues, aux idées créatives et aux contributions extensives aux activités d’examen et de traitement ophtalmologiques et à la prévention de la cécité, s’est félicitée la présidente de l’Association d’ophtalmologie du Vietnam, Tôn Thi Kim Thanh.



Le directeur de l’Hôpital d’ophtalmologie de la province de Bà Ria-Vung Tàu est influent non seulement dans la province de Ba Ria-Vung Tau, mais dans tout le pays, a-t-elle écrit dans une lettre de nomination au comité de prix de l’APAO.



Soixante-cinq ans après sa création (1957-2022), l’Association d’ophtalmologie du Vietnam compte actuellent cinq médecins qui ont décroché la prestigieuse récompense, l’ophtalmologiste Nguyên Viet Giap sera le sixième lauréat.



Avant lui, le professeur Dao Xuân Tra, ancien directeur de l’Hôpital central d’ophtalmologie ; le professeur Nguyên Trong Nhân, ancien ministre de la Santé ; la professeure Tôn Thi Kim Thanh, ancienne directrice de l’Hôpital central d’ophtalmologie ; le professeur associé Nguyên Chi Dung, de l’Hôpital central d’ophtalmologie et le professeur associé-Docteur Nguyên Xuân Hiêp, directeur de l’Hôpital central d’ophtalmologie avaient obtenu ce prix. –VNA