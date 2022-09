Photo: VNA

New York - L'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a approuvé le 2 septembre une résolution sur la tenue d'une réunion de haut niveau sur la prévention et la réponse aux épidémies introduite par le groupe central comprenant le Vietnam, l'Australie, le Bangladesh, le Canada, le Costa Rica, le Ghana, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Suède et l'Indonésie.

Cette résolution a reçu le soutien unanime de tous les pays, avec 129 pays participants en tant que co-sponsors.

Selon cette résolution, l'Assemblée générale, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tiendra une réunion de haut niveau avec la participation de chefs d'État ou de gouvernement, lors de la 77e session ordinaire ou la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale en 2023.

Les pays ont convenu de renforcer la solidarité internationale et de construire des solutions mondiales, inclusives et durables pour être prêts à combattre la pandémie et à répondre aux épidémies, l'une des menaces mondiales actuelles et à l'avenir. La réunion de haut niveau de l'Assemblée générale contribuera à mobiliser la volonté politique de la communauté internationale, à soutenir les processus de renforcement de la préparation à l'épidémie en cours de discussion, dans le cadre des sessions de l'OMS à Genève, en Suisse.

Il s'agit de la deuxième résolution que le Vietnam a présidée et approuvée par l'Assemblée générale, après la résolution sur la Journée internationale pour la prévention et le contrôle des maladies (27 décembre ) adoptée en 2020, démontrant sa participation de plus en plus active au sein des forums des Nations Unies sur les questions mondiales.

Dans les temps à venir, le Vietnam participera activement à la préparation de la réunion de haut niveau, conformément à la résolution adoptée.-VNA