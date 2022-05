Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Département provincial des affaires étrangères de Quang Binh (Centre) et la Norwegian People's Aid (NPA) ont organisé lundi 30 mai un colloque intitulé "Base de données au service de la coordination pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre à Quang Binh".



L'événement s'inscrivait dans le cadre du projet "Mettre en place, soutenir l'unité de base de données et coordonner les activités pour surmonter les conséquences des bombes et des mines dans la province de Quang Binh" financé par la NPA.



Travaillant au Vietnam depuis 2007, la NPA a aidé à nettoyer des dizaines de millions de m2 de terres contaminées par les munitions non explosées. Elle a également aidé le Vietnam à dispenser une formation à la destruction des munitions non explosées et à d'autres domaines. -VNA