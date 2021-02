Eau propre. Photo: VNA

Long An (VNA) - Pour prévenir de manière proactive l'intrusion d'eau salée, le secteur agricole de la province de Long An (Sud) met activement en œuvre des solutions de stockage et de régulation des sources d'eau pour la production et la vie quotidienne.

Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, les autorités du secteur agricole surveillent régulièrement les changements de salinité et élaborent un plan raisonnable de fonctionnement des vannes principales pour stocker suffisamment d'eau dans les canaux et les fossés lorsque la salinité diminue.

Dans le même temps, Long An construit de toute urgence cinq barrages temporaires pour empêcher l'intrusion d'eau salée de la rivière Vam Co Tay dans les zones de production agricole.

Le service des Transports de Long An installe également de toute urgence 18 vannes, contribuant activement à la prévention de l'intrusion saline dans la région.

Le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural prévoit que l'intrusion d'eau salée continuera de se développer de manière compliquée en février, mars et avril. Près de 5.200 hectares de rizières, plus de 3.500 hectares d'arbres fruitiers et certaines zones de cultures dans le sud de Long An devraient être affectés par la sécheresse et l'intrusion d'eau salée.-VNA