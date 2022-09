Trân Dang Khoa, propriétaire d'un jardin de durian. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Pour que ses durians soient exportés vers les marchés exigeants, la province de Long An s’applique à obtenir un code pour ses zones de culture, ce qui permettra non seulement de retracer l'origine des produits, mais également de suivre une production bio, capable de répondre aux exigences des pays importateurs en termes de qualité, de sécurité sanitaire et de contrôle phytosanitaire.



Le 11 juillet dernier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a signé le protocole sur le contrôle phytosanitaire pour les durians exportés vers la Chine. Selon ce protocole, les durians vietnamiens doivent se conformer aux réglementations chinoises relatives à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'au contrôle phytosanitaire, pour pouvoir pénétrer le marché chinois.



En conséquence, les zones de culture doivent obtenir un code octroyé par la Chine. Le conditionnement doit répondre aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les normes concernant l’emballage doivent être respectées pour garantir la traçabilité.

Depuis six ans, Trân Dang Khoa, propriétaire d'un jardin de plus de 3,5 hectares de durian dans la commune de Tân Lâp, a appliqué les techniques de culture conseillées par l’Institut des fruits du Sud et le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.

À ce jour, sur 138 durians que compte Trân Dang Khoa, 48 ont donné des fruits. Le fait que certains pays ont autorisé l’importation du durian vietnamien est une très bonne nouvelle pour ce cultivateur.

“L’octroi d’un code aux zones de culture aide les agriculteurs, dont les cultivateurs de durian, à exporter leurs produits en Chine de manière officielle. Les prix seront donc bien plus élevés”, dit-il.

La province de Long An compte actuellement plus de 320 hectares de durians, concentrés principalement dans le district de Tân Thanh. Dans l'immédiat, la Chine restera son marché cible. Afin d'obtenir un code délivré par l’Office général des douanes de Chine, les producteurs de durians doivent répondre aux normes telles que le contrôle phytosanitaire, la sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre le coronavirus. Ils doivent également tenir un journal de production. La zone de culture qui s’est vu octroyer un code doit le garder secret conformément aux règlements du Département de la protection des végétaux, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Pour soutenir les cultivateurs de durian, le service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Long An leur a montré comment cultiver selon les normes VietGap (bonnes pratiques agricoles vietnamiennes) et comment respecter les réglementations sur l’emballage. À long terme, les cultivateurs de Long An auront accès aux techniques de production bio de durian.



“Selon les règlements du Département de la protection des végétaux, ce code doit être gardé secret pour éviter les usurpations. Notre service se coordonne avec le poste de contrôle phytosanitaire à la frontière pour vérifier régulièrement ce code. En cas de doute, l'expédition sera arrêtée pour inspection”, précise Nguyên Van Cuong, chef du service de la protection des végétaux et de la culture de Long An.

Dans les temps qui viennent, la province de Long An renforcera la gestion des codes obtenus et aidera davantage de zones de culture à obtenir ce code afin de doper les exportations officielles de durian vers la Chine et les autres pays et améliorer le revenu des cultivateurs. - VOV/VNA