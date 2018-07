Le secrétaire du Comité provincial du Parti Pham Van Ranh offre d'encens au cimetière des Morts pour la Patrie. Photo: VNA



Long An (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 25 soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge a eu lieu mercredi, au cimetière des Morts pour la Patrie du district de Vinh Hung, dans la province de Long An (Sud).

Ces ossements ont été retrouvés dans la province cambodgienne de S'vay Rieng, durant la campagne de la saison sèche 2017-2018 réalisée par l'équipe de recherche K73 du commandement miliaire de la province de Long An.

Depuis 2001, l'équipe K73 a trouvé et rapatrié les restes de 2.104 soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge. -VNA