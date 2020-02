Photo d'illustration: Internet

Long An (VNA) - En raison des impacts de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), les agriculteurs de fruit du dragon rencontrent de nombreuses difficultés en termes d’exportation de ce fruit vers la Chine par voie routière.

Face à cette situation, l’Association des fruits du dragon de la province méridionale de Long An a décidé d’expédier ces produits vers la Chine et certains pays d'Asie du Sud-Est par voie maritime.

En moyenne, plus de 50 tonnes de fruits du dragon sont exportées quotidiennement par voie maritime. D'avant le Têt traditionel (Nouvel An lunaire) 2020 jusqu'à maintenant, l’Association a exporté plus de 1.000 tonnes de fruits du dragon. -VNA