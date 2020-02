Hanoi (VNA) – Les représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont loué vendredi 28 février le Vietnam pour son combat contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Le représentant de l’OMS au Vietnam, Kidong Park, lors de la séance de travail, le 28 février à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam a fait preuve d'une grande détermination, a mis en œuvre de manière synchrone des mesures efficaces, ouvertes et transparentes de prévention et de lutte contre l'épidémie, ont-ils déclaré en substance lors d'une séance de travail à Hanoi avec le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le Vietnam a partagé des informations transparentes, en particulier dans la quarantaine, la circonscription et le traitement, oeuvrant ainsi avec d’autres pays pour prévenir et combattre l’épidémie de COVID-19 à l’échelle mondiale, a déclaré le représentant de l’OMS au Vietnam, Kidong Park.



Il a fait savoir que l’OMS appréciait les efforts et les mesures pris par le gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le COVID-19, et d’élaboration des scénarios pour l’épidémie.

Le représentant du CDC au Vietnam, Mathew Moore, lors de la séance de travail, le 28 février à Hanoi. Photo : VNA

Le représentant du CDC au Vietnam, Mathew Moore, a pour sa part souligné que le gouvernement vietnamien a agi de manière prompte, résolue et efficace, avec l'engagement des dirigeants du niveau central au niveau local.

Jusqu’à présent, le Vietnam n’a recensé que 16 cas de contamination qui sont tous guéris. Ce résultat montre que les efforts et l’efficacité du Vietnam dans la lutte contre l’épidémie, contribuant à la lutte mondiale contre l’épidémie.



Le Docteur Mathew Moore a proposé au Vietnam de continuer de partager avec la communauté internationale ses expériences en matière de lutte contre le COVID-19, ses connaissances de la carte génétique du SARS-CoV-2, affirmant que le CDC va continuer de collaborer étroitement avec les agences concernées du pays à cet effet.

Vue de la séance de travail, le 28 février à Hanoi. Photo : VNA

Si le nouveau coronavirus ralentit sa propagation en Chine, foyer de l'épidémie, le risque d'une extension s'est démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays-sources, selon l'OMS qui a affirmé que ce virus a bien un potentiel ‎pandémique.

Près de 79.000 personnes ont jusqu’ici été contaminées en Chine, dont 2.788 mortellement. Le virus touche également une cinquantaine d’autres pays, avec un bilan de plus de 4.000 contaminations et plus de 60 morts.



Comme le COVID-19 est une nouvelle épidémie dont l’évolution est imprévisible, le Vietnam s’engage dans ce combat tout en tirant des expériences et adaptant son action à la situation, a indiqué le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.