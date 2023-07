Hanoi (VNA) – L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est prête à soutenir le gouvernement vietnamien et d’autres partenaires pour accélérer l’objectif d’élimination de la traite des êtres humains, a déclaré la cheffe de la délégation de l’OIM au Vietnam, Park Mihyung.

La cheffe de la délégation de l’OIM au Vietnam, Park Mihyung. Photo: OIM La cheffe de la délégation de l’OIM au Vietnam, Park Mihyung. Photo: OIM

Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la Journée mondiale et nationale contre la traite des personnes, la représentante de l’OIM a souligné les efforts du pays pour prévenir ce fléau.Elle a déclaré que ces dernières années, le Vietnam a fait de sérieux efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, créer un environnement migratoire transparent et protéger les droits et intérêts légitimes des migrants.La mise en œuvre du Programme national de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains pour la période 2021-2025, avec une vision jusqu’en 2030, comprend de nouvelles solutions et tâches pour prévenir et combattre la traite des êtres humains dans tous les domaines.D’autre part, l’OIM a également renforcé la coopération avec les agences gouvernementales et la société civile, le secteur privé et les migrants pour trouver des solutions aux défis liés à la migration.Pour aider le Vietnam à mettre en œuvre le programme de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2021-2025, avec une vision jusqu’en 2030, avec le soutien du département britannique de l’Intérieur, l’OIM s’est coordonnée avec les agences gouvernementales et les localités pour développer leurs capacités afin de réduire les vulnérabilités individuelles et communautaires à la traite des êtres humains.Au cours de la phase 2018-2022, le projet a sensibilisé plus de 2,93 millions de personnes à la prévention contre la traite des êtres humains et à la migration sûre, en plus d’aider 1.680 personnes à accéder à des opportunités d’emploi, a révélé la responsable.Nous espérons bientôt aider le Vietnam à renforcer sa base de données sur la traite des êtres humains et la migration internationale. Dans le même temps, nous travaillons avec des partenaires gouvernementaux pour améliorer le cadre réglementaire de la migration d’une manière conforme aux normes internationales, contribuant ainsi à la promotion d’une migration sûre, ordonnée et légale, a-t-elle indiqué.