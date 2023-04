Banque d'État du Vietnam. Photo: journal "Công thương" (Industrie et Commerce)



Hanoï (VNA) - Le 3 avril, la Banque d'État du Vietnam a déclaré qu'elle avait publié un document officiel guidant ses succursales et les banques commerciales dans la mise en œuvre du Programme de crédit pour les logement sociaux, les logements des ouvriers, la rénovation et la reconstruction d'anciens immeubles d'habitation conformément à la Résolution 33/NQ-CP.



Dans la Résolution n° 33/NQ-CP du 11 mars 2023 sur un certain nombre de solutions pour supprimer les difficultés et favoriser le développement sûr, sain et durable du marché immobilier, le gouvernement a chargé la Banque d'État de présider à la mise en œuvre d’un programme de crédit d'environ 120.000 milliards de dongs en faveur des maîtres d’ouvrage et acquéreurs de projets de logements sociaux, de logements des ouvriers, de projets de rénovation et de reconstruction d'anciens immeubles d'habitation.

Photo d'illustration: VNA



En effet, ce programme permet aux maîtres d’ouvrage et acquéreurs de bénéficier pendant la période préférentielle de taux d'intérêt inférieurs de 1,5 à 2 % aux taux de prêt moyens à moyen et long termes en dong des banques commerciales publiques (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) et des banques commerciales non étatiques éligibles à des programmes de crédit spécifiques dans chaque période.



La période de décaissement du Programme s'étend jusqu'à ce que le montant décaissé atteigne 120.000 milliards de dongs, mais au plus tard le 31 décembre 2030.

La Banque d'État a suggéré qu'Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mettent en œuvre de toute urgence le Programme à partir du 1er avril 2023.-VNA