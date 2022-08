Un logement social dans la nouvelle zone urbaine de Dai Lam-Dai Thinh, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Banque d'État appliquera une direction flexible pour créer des conditions propices à l’accès des ouvriers et personnes à faible revenu aux prêts à taux préférentiels pour acheter des logements, a déclaré sa gouverneure Nguyen Thi Hong lors d'une conférence sur le développement des logements sociaux pour les ouvriers et les personnes à faible revenu, organisée le 1er août.

Ces derniers temps, la Banque d'État a travaillé de manière responsable pour aider la population et les entreprises à surmonter des difficultés pendant la pandémie, dont les sociétés investissant dans les projets de logements sociaux et de logements pour les ouvriers. En effet, elle a mis en œuvre un programme de prêts au logement social d'une valeur de 30.000 milliards de dongs entre 2012 et 2016. En outre, un autre programme en vertu du décret 100/2015/ND-CP sur le développement et la gestion du logement social a également été lancé via la Banque des politiques sociales et des établissements de crédit.

Selon le directeur général de la Banque des politiques sociales Duong Quyet Thang, actuellement, 185.741 personnes pauvres ont l'accès à des prêts pour répondre à leurs besoins en logement, 29.953 ménages bénéficient des politiques en matière de logements résistant aux crues et inondations et 13.836 ménages, des politiques en termes de logements anti-tempêtes dans la région Centre. -VNA