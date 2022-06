Hanoi (VNA) – Le président de l’Office du président du Vietnam Lê Khanh Hai et sa homologue lao Khemani Pholsena ont fait voeu vendredi 17 juin de resserrer davantage les relations entre les deux offices dans l’esprit de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.

Le président de l’Office du président du Vietnam Lê Khanh Hai et sa homologue lao Khemani Pholsena à Hanoi, le 17 juin. Photo: VNA

Lors de leur entrevue, Lê Khanh Hai a exprimé l’espoir que les deux parties continueront à travailler en étroite collaboration avec les ministères et les branches concernés pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus et organiser avec succès les activités en l’honneur de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022.

Il a salué les résultats de la coopération entre les deux offices, notamment la tenue des cours du lao à l’intention des cadres des offices du Comité central du Parti, du président de la République, de l’Assemblée nationale et du gouvernement; l’organisation coordonnée des visites bilatérales du président et de la vice-présidente du Vietnam, et du secrétaire général et président, et de la vice-présidente du Laos.

Le gouvernement vietnamien est passé à un état "d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19" dans le but de construire une économie indépendante et autonome associée à une intégration économique étendue, a fait savoir Lê Khanh Hai.

Le Vietnam relance rapidement ses activités économiques, stabilise les emplois et les revenus des travailleurs. Le pays a enregistré une croissance du produit intérieur brut de plus de 5% au premier trimestre de 2022 ainsi qu’un rebond des exportations, des investissements et de la consommation qui inspire la confiance des investisseurs, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la ministre et présidente de l’Office du président du Laos, Khemmani Pholsena a souligné que sa visite de travail au Vietnam est d’autant plus significative que les deux pays célèbrent les 60 ans des relations diplomatiques bilatérales et les 45 ans du Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam.

Lors de cette visite, les parties présidents évalueront les résultats de la mise en œuvre de l’accord qu’elles ont signé en 2021, a-t-elle indiqué, exprimant son espoir d’acquérir des expériences de l’Office du président du Vietnam en matière de conseil et d’aide aux dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens. – VNA