Moscou, 20 mars (VNA) - Hoang Phi Hung, étudiant en médecine de l'Université d'État de Russie de Pskov, et un citoyen russe ont reçu des lettres de remerciement des autorités de l'oblast de Pskov pour avoir sauvé deux enfants rencontrant un accident sur la rivière Velikaya.

Le 15 mars, en passant la rive de la rivière Velikaya, Hoang Phi Hung a vu deux enfants, l'un âgé de 10 ans et l'autre de 11 ans, tomber dans la rivière en raison de la glace brisée recouvrant la surface de la rivière.



Hoang Phi Hung et d'autres personnes ont immédiatement sauvé ensemble les enfants. Grâce à ses connaissances médicales, Hoang Phi Hung a réussi à maintenir leur température corporelle, leur sauvant ainsi la vie.



Auparavant, le gouverneur de Pskov, Mikhail Vedernikov, a remis une lettre de remerciement à Andrey Strugin qui a été la première personne à détecter les deux victimes et à leur apporter une aide en temps opportun. - VNA