Dans le livre blanc annuel sur la défense du Japon. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Dans son livre blanc annuel sur la défense rendu public le 27 septembre, le Japon exprime sa profonde préoccupation devant les activités unilatérales changeant le statu quo en Mer Orientale (Mer de Chine méridionale) menées par la Chine.

Le livre blanc sur la défense, publié jeudi par le ministère japonais de la Défense, constate que « Sans transparence, la Chine continue d'augmenter fortement son budget militaire, avec l'objectif de placer l'Armée populaire de libération « aux premières armées du monde » d’ici le milieu du XXIe siècle. Elle renforce rapidement et amplement sa puissance militaire, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, se focalisant sur ses capacités en matière d’armes nucléaires et de missiles et en matière maritime et aérienne. »

« Tous ces renforcements se relient à la mise en place de capacités opérationnelles pour le déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD) et à de plus grandes distances. »

En Mer Orientale (Mer de Chine méridionale), le livre indique que « la Chine poursuit son établissement de postes militaires, tout en élargissant et intensifiant ses activités dans les espaces maritimes et aériens par le déploiement d’aéronefs. Elle continue de modifier unilatéralement le statu quo en usant de manifestations de force et avance la création de faits accomplis. »

Concernant la République de Corée, ce pays occupe le 4e rang sur la liste des pays avec lesquels le Japon promeut la coopération et les échanges en matière de défense, après l’Australie, l’Inde et le Sri Lanka, les pays de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). En 2018, la République de Corée a figuré au 2e rang sur cette liste. -VNA