La sélection vietnamienne de futsal. Photo: VFF



Hanoi (VNA) - L’entraîneur en chef de la sélection vietnamienne de futsal (football en salle), Pham Minh Giang, a annoncé le 3 avril une liste officielle de 14 joueurs pour le Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est (AFF) 2022 et des qualifications du Championnat d'Asie de futsal de la Confédération asiatique de football (AFC), selon la Fédération vietnamienne de football (VFF).

L'équipe comprend deux gardiens de but (Hô Van Y et Nguyên Hoang Anh), cinq meneurs (Nguyên Manh Dung, Pham Duc Hoa, Trân Van Vu, Không Dinh Hung, Nhan Gia Hung), cinq ailiers (Lê Quôc Nam, Châu Doan Phat, Lâm Tân Phat, Trân Thai Huy, Nguyên Van Hiê) et deux pivots (Nguyên Minh Tri et Nguyên Thinh Phat).

La sélection vietnamienne de futsal est présente à Bangkok (Thaïlande) pour se préparer pour le Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est (AFF) 2022. Selon l’agenda, elle jouera contre son adversaire du Myanmar ce lundi 4 avril.

En outre, l’entraîneur Pham Minh Giang appelé 5 autres joueurs pour pouvoir remplacer les joueurs dans la liste officielle au cas où ils sont touchés par l’épidémie de Covid-19. Ils sont en route pour rejoindre l’équipe à Bangkok.

Le Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est de l'AFF se déroule du 2 au 11 avril à Bangkok, en Thaïlande.

Les quatre meilleures équipes du Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est de l'AFF gagneront des billets pour le Championnat d'Asie de futsal de l'AFC 2022, qui se déroulera du 25 septembre au 20 octobre au Koweït.-VNA