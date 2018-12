Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le Département général des statistiques, l'indice de production industrielle (IPI) du Vietnam a progressé de 9,6% en novembre.

Sur les onze premiers mois de l’année, l’IPI a augmenté de 10,1% par rapport à la même période de 2017.

En particulier, le secteur de production de coke et d'huile raffinée maintient une croissance élevée, de 63%, entre janvier et novembre; celui de production de métaux, de 23,7% ; et celui de production de médicaments, de produits chimiques pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques, de 22,3%.

La production des principaux produits industriels a connu une forte progression en glissement annuel, notamment fer et acier (+40,9%) ; télévision (+23,9%)…

La ville portuaire de Hai Phong (Nord-Est) est en tête du pays en termes de croissance de l'IPI (+25,7%), suivie par la province de Vinh Phuc (+14,9%), Binh Duong (+9,5%), Hai Duong (+9,2%), Quang Ninh (+9,1%), Dong Nai (+8,9%). Ho Chi Minh-Ville et Hanoï ont respectivement enregistré une hausse de 8% et 7,4%. -VNA