Plusieurs agences de promotion du commerce et de l'industrie et d'associations d’entreprises évaluent que la production industrielle de la mégapole du Sud retrouve progressivement son attrait auprès d’investisseurs, fournisseurs et acheteurs mondiaux.Auparavant, l’IPI pendant les sept premiers mois de la ville a progressé de 2,2% et de 2,6% au cours des huit premiers mois. Cela montre que la production industrielle locale a surmonté la période de déclin. Les entreprises qui produisent des biens destinés au marché national continuent de se maintenir, tandis que les entreprises exportatrices sont encore confrontées à de nombreuses difficultés.Les résultats d'une enquête menée par des services et organes de Ho Chi Minh-Ville concernant les tendances des entreprises manufacturières soulignent que la production et les activités commerciales au troisième trimestre 2023 par rapport au deuxième ont évolué dans le bon sens. En effet, 31,8% des entreprises estiment que leur production et leur situation commerciale ont été meilleures, 35,4% considèrent qu'elles sont demeurées stables et 32,8% qu'elles ont décliné.Les entreprises publiques s'avèrent plus optimistes, avec 89,7% affirmant que leur situation s’est améliorée ou est restée stable. Ce taux chez les entreprises à participation étrangère et non étatiques est respectivement de 65,3% et 65,2%.En ce qui concerne les prévisions pour le quatrième trimestre par rapport au troisième, 76,9% des entreprises publiques ont une vision optimiste. Ce taux est de 73,3% chez les entreprises à participation étrangère et de 70,3% chez les entreprises non étatiques. -VNA