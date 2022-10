Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, au cours des 10 premiers mois de l’année, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint plus de 22,46 milliards de dollars.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a reçu le 28 octobre à Hanoï une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE) relative à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).