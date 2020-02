Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré mardi 11 février le Centre de gestion médicale appliquant l’intelligence artificielle, le premier du genre du Vietnam, dans un contexte d’évolution complexe de l’épidémie du nouveau coronavirus.



Cet établissement met en relation les données émanant de 47 hôpitaux sur place, collabore avec le Département municipal de la santé et les unités concernés pour actualiser régulièrement le nombre de cas confirmés et suspects, lancer des avertissements en temps opportun et permet d’assister en direct via les caméras aux activités de l’hôpital de campagne.



L’hôpital de campagne a été mis en service le 10 février dans le district de Cu Chi, à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre des efforts de la ville pour prévenir l’épidémie du nouveau coronavirus, regroupant des experts de l’Hôpital des maladies tropicales, des médecins et infirmers d’autres établissements médicaux de la ville.



Résolument tourné vers le progrès, la mégapole du Sud entend promouvoir une médecine intelligente et moderniser la gestion des soins médicaux au sein des dispensaires communaux et des centres sanitaires des arrondissements et des districts.



Nombreux sont les services médicaux intelligents disponibles en ville, notamment la création d’un centre de secours intelligent relevant du Centre d’urgence 115, la pratique de la chirurgie robotique à l’hôpital Binh Dân, l’application de l’intelligence artificielle dans le traitement des cancers à l’Hôpital d’oncologie de la ville. – VNA