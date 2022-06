La production du riz dans le delta du Mékong. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Il arrive que des gouvernements étrangers apportent leur concours au développement de l’agriculture vietnamienne. C’est ce que fait actuellement le gouvernement allemand, avec un projet lancé en 2020 par le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Agence allemande de coopération internationale. Ce projet, axé autour de l’innovation dans l’agriculture et l’agroalimentaire, concerne, entre autres, la province de Kiên Giang.



Les 7 millions d’euros qui étaient nécessaires au lancement du projet dont il est ici question ont été apportés par l’Allemagne, sous forme d’une aide publique au développement non remboursable.

Le but de l’opération est de faire évoluer les modes de production agricole vers une plus grande durabilité en mettant l’accent sur la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, mais aussi sur la résilience aux impacts du changement climatique.

Près de 20.000 petits exploitants agricoles de la province de Kiên Giang ont ainsi pu améliorer la qualité de leurs produits et accroître leurs revenus. Beaucoup d’entre eux se sont en outre vus proposer des solutions d’adaptation au changement climatique.

Photo d'illustration : VOV



Mais la province essaie aussi de mettre en place des chaînes de valeur pour le riz et la mangue, qui sont deux de ses principaux atouts agricoles, l’idée maîtresse étant de créer de grandes parcelles et d’assurer l’écoulement des produits en impliquant les entreprises locales. La province s’est par ailleurs engagée à financer, à hauteur de 700.000 euros, la construction d’un centre dédié à l’innovation dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Lê Quôc Anh, qui est le vice-président du comité populaire provincial, en attend beaucoup…

«Ce centre doit permettre aux agriculteurs de moderniser leurs modes de production et de trouver de nouveaux débouchés. Le fait de rassembler ainsi toutes les forces vives du secteur devrait nous permettre de trouver des solutions pour améliorer la qualité des produits et assurer leur promotion dans et hors du pays», nous dit-il.



Région particulièrement exposée aux aléas du changement climatique, le delta du Mékong, et a fortiori la province de Kiên Giang, doit s’adapter pour survivre, comme l’a très justement souligné Oemar Idoe, le directeur adjoint de l’Agence allemande de coopération internationale.

«L’idée, c’est de proposer aux entreprises et aux principaux acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire une nouvelle approche innovante, mais aussi de les connecter entre eux. Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est en proie à une insécurité alimentaire grandissante. Il me paraît donc nécessaire de prôner le dialogue et la coordination pour y faire face», nous explique-t-il.

Qui dit innovation agricole dit renouvellement des modes de production et diversification des débouchés, mais aussi mise en place de chaînes de valeur impliquant les agriculteurs, les coopératives et les entreprises.

Aujourd’hui, les localités du delta du Mékong s’emploient donc à créer des zones de production spécifiques et à adapter leur agriculture aux aléas du changement climatique. Elles y ont tout intérêt car s’il n’est pas encore minuit moins une, ce changement climatique est une réalité à laquelle elles ne peuvent plus échapper…- VOV/VNA