Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a estimé que l'Initiative conjointe Vietnam – Japon était l'un des canaux de dialogue efficaces, contribuant activement à l'amélioration de l'environnement d'investissement des entreprises au Vietnam, dans la déclaration terminant la 8e phase de cette initiative.



« Ce résultat contribue à instaurer la confiance des investisseurs étrangers, dont les investisseurs japonais», a souligné le ministre lors d’un séminaire économique de haut niveau Vietnam - Japon qui s'est tenue le 7 mars.

Selon le ministre, dans le but de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, le Vietnam se concentre sur l'application de la science et de la technologie, la promotion de l'innovation, la transformation numérique et le changement vert, le développement de l'économie verte, de l'économie numérique et de l’économie circulaire, de l’économie intellectuelle. Il a suggéré que l'Initiative conjointe Vietnam - Japon n'est pas seulement un canal de dialogue pour résoudre les problèmes des entreprises japonaises, mais leur permet de participer plus profondément au processus de conseil politique.

L'Initiative conjointe Vietnam-Japon a été lancée par les Premiers ministres des deux pays en avril 2003. Son objectif est de soutenir l'amélioration de l'environnement d'investissement et de la compétitivité du Vietnam par le biais de dialogues politiques entre le gouvernement vietnamien (ministères et secteurs) et les représentants de la communauté des entreprises japonaises au Vietnam (le Comité économique Vietnam-Japon de la Fédération économique du Japon - Keidanren, l’ambassade du Japon au Vietnam, JICA. JETRO…).

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en termes d'investissement, à ce jour, le Japon compte plus de 5.000 projets en vigueur au Vietnam avec un capital d'investissement total de près de 70 milliards de dollars, se classant 3e parmi les 141 pays et territoires d'investissement au Vietnam.

Le Japon recense 104 projets d'investissement vietnamiens avec un capital d'investissement enregistré de 19,2 millions de dollars, se classant 36e parmi les 79 pays et territoires attirant les investissements vietnamiens.

Le commerce bilatéral en 2022 a atteint près de 50 milliards de dollars, faisant du Japon le 4e partenaire commercial du Vietnam. Les exportations du Vietnam vers le Japon ont connu une valeur de 25 milliards de dollars, et les importations, près de 24 milliards de dollars.

En outre, l'Initiative conjointe Vietnam – Japon a contribué à l'amélioration de l'environnement d'investissement et la compétitivité du Vietnam pour attirer les investisseurs en général et les investisseurs japonais en particulier. Selon une enquête de JETRO, 60 % des entreprises japonaises ont déclaré élargir leurs activités au Vietnam dans un et

deux ans.

Afin de promouvoir davantage le rôle de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon, le ministre Nguyen Chi Dung a suggéré l’attention bilatérale sur l’application de la science et de la technologie ; la promotion de l'innovation, de la transformation numérique, de la transformation verte ; le développement de l'économie verte, de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l'économie intellectuelle. Dans ce processus, le Vietnam souhaite la compagnie de la communauté des affaires, en particulier les entreprises japonaises qui ont un grand potentiel et sont adaptées aux domaines prioritaires du Vietnam.

Le ministère du Plan et de l'Investissement recommande d’édifier un programme pour les petites et moyennes entreprises dans trois domaines : la transformation numérique, la sous-traitance industrielle et la formation des ressources humaines.

Présent au séminaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que "le gouvernement vietnamien affirme une fois de plus qu'il accompagnera toujours et créera toutes les conditions favorables pour que les investisseurs japonais puissent investir avec succès, durablement et à long terme au Vietnam.". - VNA