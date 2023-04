Hanoï, 24 avril (VNA) - L'inflation sous-jacente de Singapour, hors coûts de transport privé et d'hébergement, a augmenté de 5% en glissement annuel en mars, inférieure aux 5,5% enregistrés en février et à l'estimation des experts de 5,1%.



Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), c'est la première fois que l'inflation sous-jacente ralentit depuis octobre dernier.



Ils ont déclaré que la modération était motivée par de plus petites augmentations des prix des services, de la nourriture, de la vente au détail et d'autres biens. L'inflation globale s'est établie à 5,5 % en glissement annuel en mars, en baisse par rapport à une augmentation de 5,6 % dans un sondage de Reuters.



Dans son rapport publié le 14 avril, la MAS a décidé de maintenir sa politique monétaire après cinq resserrements consécutifs depuis octobre 2021, invoquant les risques croissants pour la croissance mondiale et une tendance à la détente de l'inflation.



L'Autorité monétaire de Singapour prévoit également que l'inflation sous-jacente diminuera encore dans les mois à venir, mais diminuera progressivement au second semestre de cette année et diminuera fortement en fin d'année.



Elle prévoit également que l'inflation sous-jacente se situera à 3,5-4,5 % en moyenne et que l'inflation globale devrait se situer à 5,5-6,5 % cette année.- VNA

