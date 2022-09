Singapour, 26 septembre (VNA) - L'inflation sous-jacente de Singapour a augmenté de 5,1 % en août pour atteindre un sommet de près de 14 ans, principalement en raison de la hausse plus forte des prix de l'alimentation et des services.

Photo : Xinhua/VNA

Ce chiffre est supérieur aux 4,8 % de juillet et marque son plus haut niveau depuis qu'il a atteint 5,5 % en novembre 2008.

Le mois dernier, l'indice des prix à la consommation (IPC) ou l'inflation globale du pays s'est établi à 7,5 %, égalant le plus haut de 14 ans en juin 2008. En juillet, il a atteint 7 %.

Le bond reflète principalement une inflation des transports plus élevée, des dépenses de vacances plus importantes, des hausses plus fortes des loyers et des aliments et services plus coûteux.

Pour l'ensemble de l'année, les prévisions d'inflation globale restent inchangées entre 5 et 6 %, tandis que l'inflation sous-jacente devrait se situer en moyenne entre 3 et 4 %, ont déclaré l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le ministère du Commerce et de l'Industrie. - VNA