Kuala Lumpur, 24 juillet (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Malaisie a augmenté de 3,4 % pour atteindre 127,4 en juin de cette année, contre 123,2 en juin de l'année dernière, dépassant de 1,9 % l'inflation moyenne du pays pour la période de janvier 2011 à juin 2022.

Photo: New Straitstimes

L'inflation alimentaire a augmenté de 6,1% et est restée le principal contributeur à la hausse de l'inflation au cours du mois, a déclaré le statisticien en chef du Département malaisien des statistiques (DoSM), Datuk Sri Mohd Uzir Mahidin, ajoutant que d'autres groupes, à l'exception des communications, ont également enregistré des augmentations de l'inflation à 3,4 %.





Les transports ont augmenté de 5,4% suivis des restaurants et hôtels (5%), de l'ameublement, de l'équipement ménager et de l'entretien courant du ménage (3,4%), des biens et services divers (2,2%) et des services de loisirs et de la culture (2,2%), a-t-il indiqué dans un communiqué le 22 juillet.





Tous les sous-groupes des aliments et boissons non alcoolisées ont augmenté entre 2,8% et 11,9%, a déclaré Datuk Sri Mohd Uzir Mahidin.





Pendant ce temps, la nourriture à domicile et la nourriture hors domicile ont augmenté de 6,1% et 6,6%, respectivement, contribuant à l'augmentation de l'inflation alimentaire, a-t-il ajouté.





L'inflation a augmenté de 2,8 % en glissement annuel pour atteindre 126,6 au deuxième trimestre de 2022, et a augmenté de 2,5 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2022.- VNA

auteur Nguyễn Thị Vân Hà