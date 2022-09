Des gens achètent de la nourriture sur un marché à Manille, aux Philippines. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 7 septembre (VNA) - Les Philippines ont connu une inflation en glissement annuel de 6,3% en août, contre 6,4% en juillet, a rapporté l'Autorité philippine des statistiques (PSA).L'inflation s'est atténuée en août après avoir accéléré pendant cinq mois consécutifs. Avec l'inflation d'août, la moyenne du pays au cours des huit premiers mois de cette année s'est établie à 4,9%, a déclaré le directeur de PSA, Dennis Mapa, lors d'une conférence de presse.Il a noté que le ralentissement était principalement dû à la plus faible augmentation annuelle enregistrée dans l'indice des transports (14,6%), suivi des aliments et des boissons non alcoolisées (6,3%).La croissance plus lente de l'inflation alimentaire est due aux diverses interventions du gouvernement, notamment l'amélioration de la production locale de porc et l'importation en temps opportun de la viande.Pendant ce temps, l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils dans l'inflation globale, s'est établie à 4,6 % en août, selon les statistiques.- VNA