Photo d'illustration : Laoedaily

Vientiane, 9 juin (VNA) - L'inflation au Laos a atteint un record de 12,8% en mai par rapport à la même période l'année dernière, selon les dernières statistiques du Bureau des statistiques du Laos.L'augmentation a été attribuée au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a entraîné une pénurie mondiale d'approvisionnement en pétrole brut, faisant grimper les prix mondiaux du pétrole.L'agence a déclaré que le pays avait dû augmenter les prix du carburant à deux reprises en mai. Par conséquent, le prix du pétrole en mai a augmenté de 92,6 % en glissement annuel. De plus, la dévaluation continue du kip en monnaie locale a fait augmenter fortement le prix des biens importés.Ces facteurs ont entraîné des coûts de production et de vie plus élevés, d'où une augmentation des prix de tous les produits de base.Afin de faire face aux difficultés économiques auxquelles le pays est confronté, un comité directeur a été créé pour proposer des solutions pour garantir un carburant adéquat, réguler les prix des matières premières, stabiliser l'approvisionnement en devises étrangères et gérer les taux de change. – VNA