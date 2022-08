Singapour, 17 août (VNA) - L'inflation à Singapour devrait culminer au cours des deux à quatre prochains mois et commencer à diminuer par la suite, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Finances Lawrence Wong.

A un marché de Singapour. Photo : AFP/VNA

Dans une interview accordée à Bloomberg, Lawrence Wong a déclaré que les taux d'inflation ici pourraient très bien s'établir à un taux plus élevé compte tenu de l'environnement géopolitique, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de la transition des économies vers une plus grande durabilité.Il a ajouté que l'ampleur de cet assouplissement vers la fin de l'année et où les nouveaux taux d'inflation se stabiliseront sont de grandes incertitudes.Lawrence Wong a noté qu'ils ne reviendraient probablement pas aux taux auxquels Singapour était habitué au cours de la dernière décennie, car une inflation de zéro à 1% était une anomalie historique et n'avait jamais été aussi basse.L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déjà resserré sa politique monétaire à quatre reprises au cours des neuf derniers mois pour atténuer l'inflation, a déclaré Lawrence Wong, ajoutant que la prochaine déclaration de politique monétaire de l'agence est prévue pour octobre.En outre, des mesures ciblées pour aider les plus vulnérables à faire face à la hausse des prix ont également été mises en place, notamment un programme de soutien de 1,5 milliard de dollars annoncé en juin pour apporter un soulagement immédiat.Si la situation inflationniste venait à s'aggraver, le gouvernement singapourien serait certainement en mesure d'apporter davantage d'aide, a-t-il dit.- VNA