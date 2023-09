Photo d'illustration : AFP/VNA

Singapour (VNA) - Les prix à la consommation à Singapour ont augmenté à un rythme plus lent pour le quatrième mois consécutif en août. Cependant, les économistes estiment que la tendance pourrait s'affaiblir si les prix du pétrole continuent d'augmenter et si des conditions météorologiques perturbatrices entraînent une hausse des prix des denrées alimentaires.Selon le Département des statistiques de Singapour, l'inflation sous-jacente, hors frais de transport privé et d'hébergement afin de mieux refléter les dépenses des ménages singapouriens, est tombée à 3,4 % sur un an en août, soit le niveau le plus bas depuis plus d'un an.L'indice global des prix à la consommation (IPC) a également légèrement baissé, à 4 % en août contre 4,1 % en juillet, la baisse de l'inflation sous-jacente et de l'hébergement ayant plus que compensé la hausse des prix des transports privés.Dans un communiqué de presse conjoint publié le 25 septembre, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont déclaré que l'inflation sous-jacente devrait encore se modérer au cours des prochains mois, car les coûts des importations resteront faibles par rapport à l'année dernière, et les tensions actuelles sur le marché du travail intérieur s’atténuent.Ils ont également maintenu leurs prévisions d’inflation globale pour 2023 entre 4,5 % et 5,5 %, tandis que l’inflation sous-jacente était fixée entre 3,5 % et 4,5 %.L'économiste de Maybank, Chua Hak Bin, a déclaré au Straits Times que l'inflation pourrait ne pas s'atténuer aussi rapidement pour le reste de l'année, car les prix de l'énergie et des produits alimentaires ont rebondi.Pendant ce temps, l'économiste de la DBS Bank, Chua Han Teng, a déclaré qu'il voyait des risques à la hausse liés à la récente hausse des prix mondiaux du pétrole en raison des réductions de l'offre de l'Opep , et aux chocs potentiels sur les prix alimentaires mondiaux dus aux perturbations météorologiques causées par El Nino. – VNA