Une vue du port de Lach Huyên, à Hai Phong (Nord). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La logistique se développe fortement grâce à la croissance de l'e-commerce. Cela a entraîné une forte augmentation de la demande immobilière.



Selon le rapport sur l'indice de logistique des marchés émergents publié par Agility, l'une des principales compagnies de logistique au monde, en 2022, le Vietnam se situe au 11e rang dans le classement des 50 premiers pays. Parmi les nations de l'ASEAN, le Vietnam se classe derrière l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, mais devant les Philippines, le Myanmar et le Cambodge.



On estime que le marché vietnamien du transport et de la logistique connaîtra une croissance de 7% jusqu'en 2026. Le gouvernement encourage les entreprises de fabrication et attire les investissements en établissant des parcs industriels et des zones économiques. Ainsi, malgré les défis de la pandémie, le secteur de la logistique prospère toujours grâce aux accords de libre-échange. De plus, le boom du commerce électronique lui apporte de réelles opportunités.



D'après Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le Vietnam est une destination attrayante pour de nombreuses entreprises des secteurs de la fabrication et de la logistique, en particulier à la lumière du développement du commerce électronique dans le pays. Cela s'est accompagné d'une demande accrue d'immobilier industriel de haute qualité.



Actuellement, de nombreuses entreprises ont du mal à trouver des emplacements. Les parcs industriels et les zones logistiques, notamment autour des grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ont des taux d'occupation élevés, atteignant parfois près de 100%. L'offre d'immobilier industriel n'est pas en mesure de répondre aux besoins de développement des entreprises.



Cet écart crée des opportunités d’investissement pour les promoteurs immobiliers internationaux. "Depuis des années, les flux de capitaux étrangers placés dans le secteur de l'immobilier industriel du Vietnam sont très abondants. De nombreux investisseurs saisissent l'opportunité pour lancer des produits adaptés au marché. Par conséquent, le déficit d'approvisionnement sera bientôt résolu dans les mois à venir", a prévu Matthew Powell.



Privilégier une industrie propre et de haute technologie



Actuellement, l'industrie logistique vietnamienne n'exploite pas encore tout son potentiel alors que la plupart des acteurs du secteur sont des petites et moyennes entreprises, fournissant des services à faible valeur ajoutée.



Début 2022, le développeur international d'entrepôts logistiques Logos Property a conclu une coentreprise avec Manulife Investment Management dans le cadre d'un projet de développement d'une usine logistique moderne sur mesure de 80 millions d'USD, sur une superficie totale de plus de 116.000 m².



L'apparition de sociétés internationales a amélioré la qualité de la construction et de l'exploitation de l'immobilier industriel au Vietnam.



En outre, la production propre et de haute technologie est la tendance du développement industriel. Par exemple, le parc industriel de Nam Binh Xuyên Green Park à Vinh Phuc (Nord) investit dans la construction d'espaces verts et l'intégration d'un système de gestion intelligent 24/7. Ainsi, le projet attire des entreprises de production propre, utilisant des énergies naturelles et renouvelables.



Selon le directeur de Savills Hanoi, non seulement la norme de l'investisseur est plus élevée, mais les entreprises elles-mêmes accordent également la priorité à ces deux facteurs.



Grandes opportunités



D'après lui, le Vietnam a le potentiel de développer l'industrie de la logistique et de devenir le centre logistique de la région. Nombre de ses localités ont mis en place des incitations pour attirer des capitaux d'investissement dans la production propre et de haute technologie. Cependant, les procédures administratives doivent être améliorées pour aider les activités commerciales à être plus rapides et efficaces.



En outre, l'accessibilité est une condition préalable pour l'industrie de la logistique. Non seulement au stade de la production, le processus de transport déterminera également le succès de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises chercheront des emplacements ayant une infrastructure de transport complète pour installer leurs usines et entrepôts.



Il sera plus pratique d'acheminer les marchandises vers les ports ou aéroports desservant les activités d'exportation ou fournissant des produits aux grands marchés intérieurs. Par conséquent, l'achèvement des infrastructures de transport créera un effet de levier pour le développement de l'industrie logistique du Vietnam.



Pour le secteur de l'immobilier, l'important réside dans l'approvisionnement pour la logistique. De nombreux développeurs de projets ont travaillé avec des experts étrangers pour appliquer des méthodes visant à accroître l'efficacité des entreprises.-CVN/VNA