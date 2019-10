Photo: Cafef

Hanoï (VNA) - Le développement de l'économie maintient une croissance stable. Les investissements directs étrangers (IDE) continuent d'augmenter fortement au fil des ans. Des facteurs qui contribuent au fort développement du secteur de la construction au Vietnam.



Selon des données, l’industrie de la construction a progressé de 25% par rapport à la même période de l'année dernière.



Parmi les facteurs qui entraînent cette croissance figurent la stabilité macroéconomique et le faible IPC (indice des prix à la consommation). La valeur totale de l’IDE continue d’augmenter fortement, notamment dans le contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui entraîne le déplacement d’investissements de la Chine vers le Vietnam.



Selon les experts, le Vietnam attire plus que jamais les investisseurs étrangers grâce aux incitations fiscales et au bas coût de sa main-d'œuvre. Le gouvernement vietnamien accorde également la priorité aux investissements dans les infrastructures, les projets d’autoroutes et de routes surélevées, de ponts, de raffineries et de zones industrielles.



Les multinationales encouragent fortement les transferts de production au Vietnam plutôt qu’en Chine. Cela contribuera à promouvoir la construction de sites industriels et à créer des conditions favorables pour les entreprises du secteur de construction d’infrastructures.



Selon le Département général des Statistiques, au troisième trimestre de 2019, 22,7% des entreprises de construction évaluaient mieux la situation de la production et des affaires, 40,9% la déclarant stable et 36,4% la jugeant plus difficile.



Entre janvier et septembre, de nombreuses entreprises de construction inscrites en bourse telles que Coteccons (CTD) et Hoa Binh (HBC), les sociétés par actions FECON (FCN), LICOGI 14 (L14) et LICOGI 16 (LCG)... ont également enregistré une croissance de la construction industrielle.



En particulier, le ministère des Transports et des Communications a récemment décidé d'annuler la préqualification sous la forme d'appels d'offres internationaux ouverts et d'ajuster l'invitation de préqualification en fonction du type d'enchères à grande échelle dans le pays, la sélection des investisseurs pour la mise en œuvre de 8 projets de PPP dans le cadre du projet d'autoroute Nord-Sud à l'Est. -CPV/VNA