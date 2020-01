Hanoï (VNA) - Le Salon international sur les nouveautés de l’industrie cosmétique (BeautycareExpo) a démarré mercredi 8 janvier au 91, rue Trân Hung Dao, à Hanoï. BeautycareExpo réunit plus de 200 stands de sociétés de cosmétiques et de beauté venus de 15 pays et territoires dont Chine, Japon, République de Corée, Israël, Italie, Espagne, Grèce, etc. Il s’agit de sociétés prestigieuses sur le marché du bien-être : spa, onglerie, coiffure, soins…Lors de ce salon, les produits de beauté naturels sont aussi mis à l’honneur : des articles à base de fleurs, d’herbes et de bois de Dà Lat (province de Lâm Dông, hauts plateaux du Centre), issus de la compagnie Tha Von ; des shampoings et laits de douche chez Ona Global et des soins capillaires de la société Aodaishi.L'événement attire aussi la participation de grandes marques spécialisées dans la fourniture d’emballage, d’étiquetage et de matières premières pour les fabricants de produits cosmétiques.Il permet aux entreprises de rencontrer les autres acteurs du marché afin d’échanger sur leurs expériences et le développement du secteur. Par ailleurs, c’est également l’occasion pour les établissements de formation et les centres de bien-être de pouvoir recruter leur main-d’œuvre.Dans le cadre de cette manifestation, des rencontres des affaires, des séminaires sur le transfert technologique en la matière, des défilés de mode sont aussi prévus.Le Salon international sur les nouveautés de l’industrie cosmétique est organisé par la Compagnie par actions ADPEX et l’Association des produits pharmaceutiques du Vietnam, sous l’égide du ministère de la Santé.Selon les prévisions, BeautycareExpo devrait accueillir environ 8.000 visiteurs.Le salon se terminera samedi 11 janvier.-CVN/VNA