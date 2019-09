Un stand lors de la Nepcon Vietnam 2019. Photo: baocongthuong

Hanoï, 13 septembre (VNA) - Plus de 200 entreprises, en provenance de 20 pays et territoires, participent du 11 au 13 septembre à Hanoï à la 12è exposition internationale de l'industrie auxiliaire et de l' industrie électronique Placé sous les auspices du Département de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et la Compagnie Reed Tradex de Thaïlande, cet évènement est considéré comme une belle opportunité pour les entreprises domestiques du secteur de l’électronique et de l’industrie auxiliaire de promouvoir des nouveaux produits et technologies ainsi que de trouver des partenaires potentiels.Y sont exposés, pour l’essentiel, composants pour téléphone mobile, équipements d'inspection et d’entretien, modules d'affichage à écran plat, systèmes de communication de véhicule, systèmes de fabrication électronique, systèmes de navigation de véhicule, technique de montage en surface (anglais Surface Mount Technology, SMT), technologies de fabrication, unités électroniques de véhicule,… -CPV/VNA