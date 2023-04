Hanoï (VNA) - L'industrie alimentaire vietnamienne connaît une forte croissance grâce à l'amélioration des revenus de la population, à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'offre de produits diversifiés et hautement compétitifs, a déclaré un responsable lors d'un dialogue politique tenu récemment à Hanoï.

Photo : VNA

Vu Ba Phu, directeur de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré qu'environ 5.080 entreprises vietnamiennes opèrent dans l'industrie alimentaire, en hausse de 83,8 % par rapport à 2019, ce qui est un chiffre encourageant après deux ans de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Ces cinq dernières années, le volume de consommation d'aliments et de boissons dans le pays a augmenté de 9,68 % et 6,66 %, respectivement.

Photo : VNA



En même période, le segment des fruits et légumes transformés représente 24,7 % des revenus de l'industrie et devrait afficher la croissance la plus forte grâce laux exportations et la consommation intérieure. Notamment, ce segment a connu une croissance de près de 205 %.Les fruits les plus appréciés sont la mangue, la banane, le fruit du dragon, l'orange et l'ananas, a-t-il noté.



L'industrie alimentaire fait partie des principales priorités du gouvernement vietnamien d'ici 2025, avec vision à l'horizon 2035, et a également un rôle important à jouer dans le développement socio-économique, a poursuivi Vu Ba Phu.



Ces dernières années, les associations de l'industrie alimentaire du Vietnam et de la République de Corée ont encouragé la coopération. Les entreprises vietnamiennes ont également bénéficié de partenariats commerciaux avec de grandes entreprises sud-coréennes telles que Lotte Mart, E-mart, Home Plus et CJ pour accroître leur présence dans les centres commerciaux de la République de Corée comme Coupang et Gmarket, et entrer progressivement dans le marché de l’e-commerce de ce pays d'Asie du Nord-Est, a ajouté le responsable.



Paul Le, vice-président de la division de la promotion commerciale de Central Retail Vietnam, a estimé que les entreprises sud-coréennes devraient saisir les opportunités d'importation puisque le Vietnam produit de nombreux aliments que l'on trouve rarement en République de Corée.



Il a souligné que le Vietnam dispose d'un grand volume de matières premières et que Central Retail Vietnam cherche à stimuler la valeur par la transformation.



Le Vietnam est devenu une destination clé pour les entreprises sud-coréennes, et celles-ci jouent un rôle important dans l'achat de matériaux pour la transformation et l'exportation vers d'autres pays, a déclaré un représentant de l'Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA).



Le commerce bilatéral de produits agro-sylvicoles et aquatiques est également en hausse. La République de Corée a fortement ouvert son agriculture dans le cadre de ses accords de libre-échange avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Vietnam. Ce processus de libéralisation a fait de la République de Corée le quatrième importateur de produits agro-sylvicole et aquatiques du Vietnam, après les États-Unis, la Chine et l'Australie, selon KOTRA.- VNA