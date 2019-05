Photo d'illustration.



Hanoi (VNA) - L'industrie aéronautique vietnamienne a connu une croissance rapide et considérable ces dernières années. Toutefois, la sécurité, la surcharge et une infrastructure aéroportuaire insuffisante ont également freiné sa croissance.

Les principaux aéroports du pays, notamment les aéroports internationaux de Tan Son Nhat, Cam Ranh et Da Nang, connaissent une surcharge en raison d'une capacité insuffisante et de l'afflux massif de touristes étrangers et nationaux. En outre, des incidents sur la sécurité aérienne ont affecté l'industrie aéronautique nationale.

Lai Xuan Thanh, président du Conseil d'administration de la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV): "L’industrie aéronautique vietnamienne entre dans une période de développement rapide et devrait figurer parmi les marchés enregistrant la plus forte croissance dans le monde".

L'expert en économie Vo Tri Thanh: "Le secteur aéronautique rencontre des difficultés en matière d'infrastructures. Tous les aéroports, y compris ceux qui viennent d'entrer en service, sont surchargés".

Le ministère des Communications et des Transports a mis en œuvre de nombreuses solutions pour résoudre ces problèmes persistants.

Jusqu'en 2025, la Compagnie générale des aéroports du Vietnam investira dans la réhabilitation des aéroports existants pour pouvoir accueillir 185 millions de passagers par an afin de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes.

Le Dinh Tho, vice-ministre des Communications et des Transports: "L’aéroport international de Tan Son Nhat peut accueillir 50 millions de passagers par an. Lorsque l’aéroport de Long Thanh sera opérationnel, il contribuera à atténuer le surcharge sur l'aéroport de Tan Son Nhat".

L’expert en économie, Le Dang Doanh: "Les infrastructures aéronautiques contribuent grandement au développement du secteur touristique qui connaît la croissance la plus élevée. Il faut ainsi prêter l’attention à la construction d’infrastructures aéronautiques".

Selon les experts, le secteur de l'aviation devrait chercher à attirer davantage d'investisseurs étrangers pour résoudre ses difficultés. -VNA