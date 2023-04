Hanoi (VNA) - Le marché de la vente au détail, tant au niveau national qu’international, est en constante évolution à la suite de la quatrième révolution industrielle, qui génère à la fois des opportunités et des défis.

Dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo: VNA

Par conséquent, pour exister et se développer, les détaillants doivent être bien équipés pour suivre les tendances du marché et s’adapter aux changements, ont suggéré des experts lors d’un séminaire organisé jeudi 6 avril à Hanoi par l’Association des détaillants vietnamiens (AVR) et le magazine "Thuong Truong".Le marché de détail national a connu une croissance stable au cours de la période 2017-2022 malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, a déclaré Dinh Thi Bao Linh, directrice adjointe du Centre d’information sur l’industrie et le commerce du Vietnam relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).Au premier trimestre de cette année, les ventes au détail de biens ont atteint quelque 1,18 billiard de dôngs (50,31 milliards de dollars), en hausse de 11,4% en glissement annuel, représentant jusqu’à 78,9% du total des ventes au détail de biens et services, a-t-elle poursuivi.Dinh Thi Bao Linh a souligné que la quatrième révolution industrielle et les progrès technologiques accéléreront l’automatisation et formeront des réseaux de partage d’informations et de données à grande échelle et sans frontières d’espace et de temps.En plus des efforts déployés par l’État pour améliorer l’environnement des affaires, les détaillants doivent créer progressivement des processus permettant à leurs clients de sélectionner eux-mêmes plus facilement les biens et services.Nguyên Thanh Hung, ancien président de l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), a déclaré que le commerce de détail en ligne au Vietnam s’est élevé à 20 milliards de dollars en 2022, contre 4 milliards de dollars en 2015, et que le commerce électronique représente désormais 7% du commerce de détail combiné ventes de biens.Lê Huy Khoi, de l’Institut vietnamien de stratégie et de politique de l’industrie et du commerce (VIOIT) du MoIT, a souligné les limites du commerce électronique au Vietnam en ce qui concerne la qualité des produits et a souligné la nécessité de réviser régulièrement les documents juridiques pertinents pour mieux contrôler les produits contrefaits.D’autres participants ont suggéré une coordination étroite entre l’État, les commerçants et la professionnalisation des fournisseurs de services de livraison afin de dynamiser le commerce de détail. – VNA