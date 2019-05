Hanoi (VNA) - La 4e révolution industrielle pourrait faire augmenter le PIB vietnamien de 28,5 milliards de dollars à 62 milliards de dollars d’ici 2030, soit une augmentation de 7 à 16%, selon l’Institut central de gestion économique (CIEM).

La 4e révolution industrielle, parfois appelée "industrie 4.0", fait référence à une transformation des moyens de production via l’émergence d’usines dites intelligentes, mais aussi des moyens de management et de gouvernance. Photo : VNA



Les chiffres publiés par le CIEM lors d’un atelier sur le thème "La transformation numérique pour accélérer un avenir durable" ont montré que le PIB par habitant devrait augmenter de 315 dollars à 640 dollars d’ici 2030, grâce à la hausse de la productivité et des opportunités d’emploi grâce à l’Industrie 4.0.



S’exprimant lors de cet atelier 15 mai, Pham Hoang Mai, directeur général du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement du ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré que la transition industrielle profiterait au pays et à ses habitants.

"L’industrie 4.0 offre au Vietnam une excellente occasion d’améliorer rapidement s compétitivité et la qualité de sa croissance, tout en évitant le danger d’être à la traîne par rapport aux autres pays", a-t-il déclaré.

Le responsable a déclaré que malgré les limitations en termes d’infrastructures et de capacités technologiques, le Vietnam a le potentiel de déployer efficacement les technologies de l’industrie 4.0. Parmi les facteurs positifs, citons une population nombreuse de près de 100 millions de personnes, un taux élevé d’abonnés au téléphone mobile (139 abonnements pour 100 personnes, bien plus que dans la plupart des pays du monde) et une main-d’œuvre jeune et bien formée, en particulier dans le secteur des technologies de l’information.

"Le gouvernement travaille sur de nombreux projets pour entrer dans l’ère de l’industrie 4.0", a-t-il noté. "Cependant, le plus important est de procéder à une réforme institutionnelle du climat des affaires au niveau national afin d’encourager l’innovation, en particulier dans les secteurs à fort potentiel de mise en œuvre, comme fabrication, transformation, agriculture, finance, logistique, santé et éducation."

Il a ajouté que le ministère proposait de construire un centre national d’innovation dans le parc de haute technologie de Hoa Lac. Ce centre aurait cinq domaines d’intervention pour créer des avantages compétitifs pour la région du delta du fleuve Rouge, notamment des usines intelligentes, des médias numériques, la cyber-sécurité, des villes intelligentes et l’environnement.

Johan Alvin, deuxième secrétaire aux Affaires commerciales, économiques et consulaires de l’ambassade de Suède au Vietnam, a déclaré que le défi consistait à construire des villes intelligentes et à amener les gens dans le centre d’innovation pour participer à la construction de l’industrie 4.0.

Brian Hull, directeur général de ABB au Vietnam, a estimé que pour conserver son avantage concurrentiel sur le marché mondial, le Vietnam devait adopter la numérisation industrielle - une fabrication de pointe via la robotique et l’automatisation.

"Les clients exigent de plus en plus des produits de qualité supérieure et les citoyens veulent de meilleurs environnements de vie", a déclaré Hull. "Une croissance durable ne peut être réalisée que par l’adoption de technologies numériques et d’applications de fabrication avancées. La numérisation et l’industrie 4.0 seront des vecteurs de croissance pour renforcer la position du Vietnam dans la région."

Cet atelier a permis d’explorer les ambitions de l’industrie vietnamienne au niveau de l’industrie 4.0 et d’analyser certains des plus grands défis et opportunités de croissance du pays. Il a attiré près de 500 délégués comprenant des chefs d’entreprise, des partenaires de l’industrie et des décideurs. – CPV/VNA