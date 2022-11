Jakarta, 6 novembre (VNA) - Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que le pays visait à produire 2 millions de motos électriques d'ici 2024.

Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita. Photo : Antara

S'exprimant lors de la signature d'un protocole d'accord entre ION Mobility et le fournisseur d'électricité public PLN le 2 novembre, le ministre a déclaré que le ministère de l'Industrie devait s'acquitter de certaines responsabilités du côté de l'offre, tandis que d'autres ministères et agences, notamment PLN, devra effectuer des tâches liées à l'infrastructure.Actuellement, l'Indonésie compte 35 usines de motos électriques d'une capacité de production de 1,1 million d'unités par an, et leur nombre devrait augmenter avec la planification par ION Mobility de Singapour de construire également une usine à Karawang, dans l'ouest de Java, a-t-il noté.Grâce aux efforts déployés par le gouvernement et d'autres parties prenantes, il a déclaré qu'il était prévu que l'Indonésie soit en mesure de passer des véhicules à carburant aux véhicules électriques, car le potentiel est énorme.Dans le cadre de la feuille de route des véhicules électriques, le gouvernement indonésien vise à mettre 2 millions de véhicules électriques sur les routes d'ici 2025.- VNA