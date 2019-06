Une autoroute en Indonésie. Photo : AFP

Hanoï (VNA) - Le président indonésien, Joko Widodo, élabore un plan sans précédent de construction des routes à péage d'un montant de 70 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures routières dans le pays.

Le déploiement de ce plan est au cœur des projets de construction ambitieux pour un montant de plus de 400 milliards de dollars du gouvernement visant à moderniser l’Indonésie sous la présidence de Widodo qui entamera son deuxième mandat en octobre prochain.

L’Indonésie, une nation dispersée sur plus de 17.000 îles, est vraiment un cauchemar pour le système de logistique et de transport, ce qui peut faire monter en flèche le coût des articles de première nécessité de la vie quotidienne et entrave le développement dans des endroits difficiles d'accès. Alors, le seul moyen de générer une croissance économique plus rapide est la connectivité, a estimé le ministre indonésien de la Planification du développement national, Bambang Brodjonegoro.

Selon le nouveau plan mentionné, plus de la moitié des nouvelles routes à péage seront déployées à Sumatra pour relier les deux extrémités de cette plus grande île de l’Indonésie.

En outre, les autorités indonésiennes étudient également la possibilité de construire un pont reliant la Malaisie péninsulaire et Sumatra, ainsi qu'un pont reliant Singapour à l'île de Bintan. - VNA