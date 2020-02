Jakarta (VNA) – Cette année, l’Indonésie a fixé l’objectif d’attirer 886.000 milliards de roupies (63,28 milliards de dollars): 55% provenant des investissements domestiques et le reste, des investissements étrangers.

Le président du Conseil de coordination des investissements (BKPM) de l’Indonésie, Bahlil Lahadalia a convaincu que l'objectif serait achevé en se basant sur de bons résultats de l’an dernier dans l’attrait des investissements et l’amélioration de l’environnement d’investissement.

Il s’est aussi engagé de régler des difficultés liées à 24 projets d’investissement d’un montant total de 700.000 milliards de roupies, dûes aux règlements empiétés concernant la libération du terrain et la délivrance de la licence. Auparavant, le président indonésien Joko Widodo avait donné l’ordre de résoudre les difficultés de ces projets avant le mois de juillet 2020.

En plus, Bahlil Lahadalia s’est engagé d’améliorer la position de l'Indonésie dans le classement de l’environnement effectué par la Banque mondiale, de la 73e place actuellement à 60e place vers 2020 et à 40e place dans les 4 ans à venir. Pour atteindre cet objectif, récemment, BKPM et Indonesia Stock Exchange (IDX) ont signé un protocole d’accord pour favoriser les entreprises indonésiennes et étrangères dans l'émission des actions.

Selon BKPM, l’an dernier, l’Indonésie a débloqué 809.600 milliards de roupies (57,82 milliards de dollars) de fonds d'investissement, soit 102,2% du plan fixé et représentant une hausse de 12,24% sur un an.-VNA