Jakarta, 17 janvier (VNA) - L'Indonésie introduira cette année de nouveaux allégements fiscaux sur les ventes immobilières et automobiles dans le but d'accélérer sa reprise économique après la pandémie de COVID-19, a déclaré le 16 janvier le ministre coordinateur des Affaires économiques du pays, Airlangga Hartarto.

L'Indonésie va réduire l'impôt sur la propriété et les ventes de voitures. Photo : Juwai.asia

Il a déclaré que le gouvernement indonésie n accorderait une remise de 50% sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les ventes de maisons d'une valeur inférieure à 2 milliards de roupies (140.000 dollars) et une remise de 25% sur la TVA pour les maisons. évalué entre 2 milliards de roupies et 5 milliards de roupies jusqu'en juin.Plusieurs programmes de réductions d'impôts seront également accordés pour les ventes de voitures d'une valeur inférieure à 250 millions de roupies, a déclaré le ministre Airlangga Hartarto.Le gouvernement indonésien avait accordé l'année dernière des allégements fiscaux pour les ventes de biens et de voitures dans le cadre de différents régimes, qui avaient expiré en décembre.Outre les mesures visant à stimuler la reprise économique, l'Indonésie réagit également à la propagation du variant Omicron.Les nouvelles infections à coronavirus en Indonésie sont passées à 1.054 le 15 janvier, le plus haut en trois mois. Le pays a signalé 855 nouvelles infections le 16 janvier, portant son nombre total de cas de COVID-19 à 4,27 millions.Le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré que son gouvernement préparait la capitale Jakarta comme son « premier champ de bataille contre Omicron ».Le gouvernement a préparé 400.000 comprimés de Molnupiravir et prévoit de se coordonner avec les sociétés américaines Merck & Co Inc et Ridgeback Biotherapeutics pour une production en Indonésie d'ici mars ou avril, a déclaré Budi Gunadi Sadikin, ajoutant que le pays est également en train d'introduire le médicament Paxlovid de Pfizer, qui devrait être disponible le mois prochain.- VNA