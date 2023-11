Des Indonésiens font leurs courses dans un supermarché à Jakarta. Photo : AFP/VNA

Jakarta, 24 novembre (VNA) - Le ministère indonésien de la Réforme administrative et bureaucratique prévoit de lancer le nouveau système de rémunération de l'appareil d'État civil (ASN) en 2025.Yudi Wicaksono, adjoint par intérim à la gestion des talents et au développement des ressources humaines du ministère, a déclaré le 22 novembre que le nouveau système de rémunération attend toujours la publication par le gouvernement d'un règlement sur la mise en œuvre de la loi ASN.Le règlement sera élaboré six mois après l’entrée en vigueur de la loi ASN, soit en avril 2024, a-t-il indiqué, ajoutant que le ministère espère que le nouveau système de paie pourra être mis en œuvre après le lancement du règlement.L’expérimentation du nouveau dispositif de rémunération de l’ASN débutera fin 2024 tandis que la phase de simulation devrait s’achever cette année.Le responsable a exprimé l'espoir que lorsque le règlement d'application de la loi ASN sera finalisé en avril 2024, le système de rémunération de l'ASN sera prêt à être mis en œuvre en 2025.Cependant, il a souligné que cet objectif ne pourrait être atteint que si tout se déroule comme prévu et que la nouvelle masse salariale de l'ASN est toujours en cours de calcul par le ministère des Finances afin que la nouvelle rémunération ne pèse pas sur les budgets de l'État et des collectivités locales.Le 11 septembre, le ministre indonésien de la Planification du développement national, Suharso Monoarfa, a déclaré que la réforme des rémunérations de l'ASN était l'une des priorités de l'agenda 2024. - VNA