Jakarta (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (Kadin), qui préside le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN 2023 (ASEAN-BAC), est sur le point d'introduire sept percées héritées sur cinq questions prioritaires pendant la présidence du pays à l'ASEAN cette année.

Président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Arsjad Rasjid (deuxième à droite), lors de la conférence de presse. Photo : ANTARA/Ade Irma Junida/uyu

L'agence de presse indonésienne Antara a rapporté que le président de Kadin, Arsjad Rasjid, avait dévoilé l'information lors d'une conférence de presse le 30 janvier sur la « Cérémonie de passation de la présidence ASEAN-BAC 2023 ».Trois des sept percées impliquent des programmes de numérisation axés sur la technologie financière et le commerce électronique, à savoir le code QR (réponse rapide) de l'ASEAN, la plate-forme de prêt ASEAN P2P (peer-to-peer) et WIKI Entrepreneurship.Arsjad Rasjid a déclaré que Kadin collabore avec toutes les banques centrales des pays de l'ASEAN pour le développement du code QR. WIKI Entrepreneurship soutiendra le commerce international entre les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). En outre, les autres programmes hérités - le hub ASEAN Net Zero et le centre d'excellence carbone - seront mis en œuvre pour gérer les problèmes de durabilité environnementale.Le président de l'ASEAN-BAC 2023 présentera également la campagne ASEAN One Shot, qui donnera la priorité au secteur de la santé pour créer un programme régional permanent de vaccination et renforcer la capacité de fabrication et la recherche clinique, qui seront soutenues par une infrastructure numérique adéquate.En outre, il y aura un programme de sécurité alimentaire pour le secteur agricole avec un modèle de système inclusif en boucle fermée pour encourager les agriculteurs et les MPME agricoles de la région à faire partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale.- VNA