Jakarta (VNA) - L'Indonésie créera un Fonds national d'investissement (SWF) d'un capital initial de 15.000 milliards de roupies (1,013 milliard de dollars) en espèces et en actifs de l'État, à la suite de l'adoption de la loi omnibus sur la création d'emplois.

Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a souligné que le SWF, sous la supervision des ministres d'Entreprises d'État, des Finances et d'autres spécialistes, contribuera à attirer des capitaux d'investisseurs nationaux et étrangers.



Selon la loi omnibus, les actifs de l'État et des entreprises publiques peuvent être utilisés comme fonds d'investissement du gouvernement central pour le SWF. Ceux-ci peuvent également être transférées directement à des coentreprises créées par le Fonds, a-t-il déclaré.



Selon le président Joko Widodo, le SWF aura la capacité de gérer un capital estimé à 20 milliards de dollars et le Fonds devrait être créé une fois la loi omnibus adoptée par le Parlement. -VNA