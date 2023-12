Le président indonésien Joko Widodo. Photo : Photo: Antara

Jakarta, 5 décembre (VNA) – Le président indonésien Joko Widodo a souligné la nécessité pour le pays d'améliorer son indice de compétitivité mondiale (GCI) dans le secteur des infrastructures, classé 51e en 2023.Lors de la cérémonie marquant la 78e Journée des services d’infrastructure publique le 4 décembre, il a déclaré que la position de l’Indonésie en matière de compétitivité des infrastructures à l’échelle mondiale s’était améliorée entre 2015 et 2023, bien que de manière non significative.Le classement de l'Indonésie dans le GCI, évalué par le centre de compétitivité de l'Institut de développement de la gestion (IMD), était basé sur plusieurs indicateurs, notamment la rentabilité dans la logistique.Pour améliorer la rentabilité de la logistique, le gouvernement indonésien a doublé depuis 2015 l’allocation des budgets d’infrastructure pour construire des routes, des ports, des aéroports, des installations d’eau potable, des barrages, l’irrigation, ainsi que des établissements de santé, des écoles et des marchés bon marché.Selon le dirigeant, le ministère des Travaux publics et de l'Habitation publique (PUPR) a construit 42 barrages, et les travaux pour la construction de 17 barrages sont en cours jusqu'en 2024.Le PUPR a jusqu'à présent construit un total de 1,2 million d'hectares de terres irriguées et 2 143 kilomètres d'infrastructures routières à péage.Il a également noté que le gouvernement a construit 8,2 millions de maisons dans le cadre du programme Un million de maisons.Le président a également souligné que le gouvernement avait construit 5.700 km de routes au cours des neuf dernières années.En outre, le PUPR a contribué aux travaux de soutien aux infrastructures dans les agendas internationaux, tels que la rénovation du stade Gelora Bung Karno (GBK) pour les Jeux de l'ASEAN 2018 et l'amélioration du lieu du sommet du G20, du lieu du sommet de l'ASEAN, et plusieurs destinations touristiques.- VNA