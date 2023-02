ChatGPT est une IA générative capable d'examiner de grandes quantités de données pour générer des réponses à diverses questions via des commandes rapides. Photo : en.tempo.co

Jakarta, 25 février (VNA) - Le ministère indonésien de la Communication et de l'Informatique (Kominfo) surveille le service ChatGPT développé par OpenAI, une société de recherche sur l'intelligence artificielle (IA) basée aux États-Unis, qui opère dans le pays, a rapporté l'agence de presse Antara.ChatGPT est une IA générative capable d'examiner de grandes quantités de données pour générer des réponses à diverses questions via des commandes rapides.Le directeur général des applications et de l'informatique de Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, a déclaré le 23 février que son agence verra si ChatGPT est entré ou non sur le marché indonésien.S'ils ciblent le marché indonésien, l'agence leur demandera de s'enregistrer pour la licence d'opérateur de système électronique (PSE), a-t-il déclaré.Si ChatGPT appartient aux six catégories de PSE, il est obligatoire de s'inscrire conformément à la réglementation gouvernementale relative à la mise en œuvre des systèmes et transactions électroniques et à la réglementation des ministres du Kominfor concernant les PSE privés.Début février, OpenAI a annoncé la version payante de ChatGPT baptisée ChatGPT Plus avec le forfait d'abonnement proposé à 20 dollars par mois.- VNA